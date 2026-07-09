32.ª edição do Festival Areia Grande homenageia os Tubarões Azuis

A 32.ª edição do Festival Areia Grande realiza-se nos dias 17 e 18 de Julho, na praia de Santa Cruz, com dois dias de música, cultura e celebração da identidade do município.

Segundo a autarquia, este ano o festival veste-se de orgulho nacional para prestar uma homenagem especial aos Tubarões Azuis.

“Vamos celebrar a garra, o talento e a determinação da nossa Selecção Nacional, que eleva o nome de Cabo Verde além-fronteiras e faz pulsar o coração de cada cabo-verdiano”, indica a Câmara Municipal de Santa Cruz.

Serão dois dias de convívio e celebração, com um cartaz que reúne vários artistas nacionais.

A Câmara Municipal de Santa Cruz anuncia actuações de Beto Dias, Mureno, Loose Jr, Denis Graça, Paj0, Big Z, Mileny Gomes, CESF FOUR, Kolabeat & The Kriolions, César Sanches, Neyna, Gaita Matxadu, Titio di Belo, Mlion Mutanti, Rods Wires, Djilu di Djinha, Rosilda Ramos, Tony Fika, Trakinuz e Garry.

“O cartaz oficial da 32.ª edição do Festival Areia Grande (2026) já está entre nós. Nos dias 17 e 18 de Julho, a praia de Areia Grande vai vibrar com uma energia sem igual, num tributo muito especial aos nossos eternos Tubarões Azuis”, refere a autarquia.

Na sexta-feira, 17, sobem ao palco Denis Graça, Garry, César Sanches, CESF, Titio di Belo, Kolabeat, Yuru, Big Z, Gaita Matxadu, Rosilda Ramos e Mileny Gomes & Voz de Cultura.

No sábado, 18, será a vez de Tony Fika, Loose Jr, Beto Dias, Neyna, Mureno, Rods Wires – Matagal, Paj0, Trakinuz, Djilu di Djinha e Mlion Mutanti actuarem no palco do Festival Areia Grande.