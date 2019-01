Cândido Costa e Sandra Teixeira vencem Corrida da Liberdade

​O atleta Cândido Costa, da ilha do Sal, venceu a XI Corrida da Liberdade, na cidade da Praia, especialidade de meia-maratona. Sandra Teixeira foi a mais rápida entre as mulheres.

O fundista salense foi o primeiro a cortar a meta, deixando para trás Paulo Cardoso e Walter dos Santos, segundo e terceiro classificado, respectivamente.

O vencedor da prova foi distinguido com o prémio monetário de 150 mil escudos, o segundo classificado com o valor de 100 mil escudos, e o terceiro com 50 mil escudos.

Na categoria feminina da mesma prova, Sandra Teixeira assumiu a primeira posição, Edna Lima ficou com o segundo lugar e Aleida dos Santos na terceira colocação.

Na prova dos 10 quilómetros masculino, Edmar dos Santos consegui alcançar o topo do pódio, enquanto que Natilino Furtado ficou em segundo lugar e Nelson Cardoso posicionou-se em terceiro.

Na classe feminina, a classificação nos 10 km ficou organizada com Liriel Diogo em primeiro lugar, Beatriz Nunes, em segundo, e Ana Maria Furtado em terceiro.

Na categoria para-olímpico masculino, Carlos Araújo venceu a prova, Anderson Delgado e José Estaline Vaz classificaram-se em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Em cadeirantes feminino, Lidiane Pereira ficou em primeiro, Tatiane Correia e Neuza Garcia completaram a classificação em segundo e terceiro lugar respectivamente. No masculino Flávio Gomes em primeiro, Nilson Pires em segundo e Euclides Monteiro no terceiro lugar.

A prova deste ano, de acordo com a organização, decorreu num circuito fechado da cidade, com partida no Platô e meta no Largo do Estádio da Várzea, com o montante de milhão de escudos destinado aos prémios.