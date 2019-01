Clé e Tiago Felipe entre os convocados de Lito Aguiar

Os futebolistas Cleymar Júnior “Clé” e Tiago Felipe, do Boavista, foram convocados pelo seleccionador Lito Aguiar para as selecções nacionais de sub-20 e sub 19, respectivamente, para os jogos amigáveis com Portugal nos dias 28 e 30 do corrente mês, em território português.

A informação é avançada pelo Boavista da Praia, através da sua página de Facebook. Para o Boavista da Praia, "a convocatória destes jogadores, titulares da equipa do Boavista, premeia a aposta da Direcção e Equipa Técnica do Clube nas Camadas Jovens”. Natural de Calheta e formado na Escola de futebol de Esperança, Clé foi o melhor marcador do campeonato regional de Santiago Sul na época passada e nesta temporada lidera a lista dos marcadores, com 10 golos. Já Tiago, um médio que tem jogado com alguma regularidade na equipa de Janito Carvalho, é formado na escola Bola pra Frente e, em 2016 e 2017, foi considerado o melhor jogador da Liga Stopira. A lista completa de convocados de sub-19 e sub-20 deve ser divulgada esta quarta-feira, pelo seleccionador nacional das duas categorias, Lito Aguiar.

