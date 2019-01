Fabrício Duarte na Taça das Confederações. Luís Barbosa no CAN sub-20

Uma equipa de arbitragem cabo-verdiana, chefiada por Fabrício Duarte, vai dirigir, no dia 20 de Janeiro, o jogo entre Asante Kotoko (Gana) e Cotonsport (Camarões), de apuramento da Taça das Confederações.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o árbitro central, da região desportiva de Santiago Sul, indigitado pela Confederação Africana de Futebol, vai ser coadjuvado por Wilson Fernandes e Yaya Issa Yaya (Tchade), sendo que António Rodrigues (Sal) fará o papel de quarto árbitro.

Em 2018, os árbitros cabo-verdianos foram chamados para apitar nove jogos internacionais, Fabrício Duarte dirigiu o jogo da final de qualificação dos sub-17, a nível da União das Federações Oeste Africana (UFOA), no Senegal.

Fabrício Duarte foi considerado árbitro do ano 2018, na VI gala do Desporto, que aconteceu na Cidade do Porto Novo, Ilha de Santo Antão.

Árbitro assistente Luís Barbosa convocado para o CAN sub-20 no Níger

Já o árbitro assistente Luís Fernandes Barbosa, de 38 anos, foi escolhido pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para estar presente no CAN Sub-20 que se realiza de 02 a 17 de Fevereiro, no Níger.

Segundo um comunicado da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), esta nomeação chega 19 anos depois de um outro árbitro cabo-verdiano, Manuel Duarte, ter estado presente numa fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN).

Luís Fernandes Barbosa participou, em 2017, no Torneio de clubes Campeões das Zona A e B no Senegal e, no mesmo ano, esteve na Copa das Nações do Oeste Africano (UFOA), no Gana.

Em 2018 fez formação de árbitro elite no Cairo, Egipto.

No CAN sub-20, estão as selecções da Nigéria, Africa do Sul, Burundi, Níger, Gana, Burkina Faso, Mali e Senegal.