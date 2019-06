Meu Deus, porque tenho que perder contra este idiota (Aron Nimzowitsch)

​Geralmente veiculados através da palavra directa, os aforismos dos mestres do xadrez de antanho e do presente representam um pouco da sabedoria útil baseada ordinariamente no bom senso ou na experiência prática.

Eis uma pequena amostra do que selecionei para os nossos leitores. Nunca se ganhou ainda uma partida através da desistência. (Savielly Tartakower) No xadrez lutam homens e não figuras. (Emmanuel Lasker) A estratégia é uma questão de reflexão, táctica é uma questão de percepção. (Max Euwe) Eu tive sorte, porque 1960 foi um ano bissexto e pude então ser campeão por mais um dia. Mas isso não me preocupa muito, porque o título de campeão é provisório, enquanto o de ex-campeão é eterno. (Mikael Tal) A coisa mais difícil no xadrez é ganhar uma partida ganha. (Emmanuel Lasker) O melhor jogador tem sempre sorte. (José Raúl Capablanca) Ninguém está interessado nas tuas desculpas quando perdes. (Bobby Fischer) Um vencedor é sempre um vencedor, mesmo que a vantagem tenha sido mínima. (José Raúl Capablanca) Os erros estão no tabuleiro à espera que os cometas. (Savielly Tartakower) A beleza de xadrez é revelado na análise: as jogadas e as brilhantes contra-jogadas permanecem nos bastidores do espectáculo. (Larry Evans) Quando vires uma boa jogada, tenta encontrar uma melhor. (Emmanuel Lasker) O vencedor é aquele que comete o penúltimo erro. (Savielly Tartakover) Para melhorares o teu jogo deves estudar as finais, porque enquanto a final pode ser estudada e dominada por si só, o meio jogo e a abertura devem ser estudados em relação à final. (José Raúl Capablanca) O xadrez joga-se com a mente e não com as mãos! (Renaud e Kahn) Jogar a abertura como um livro, o meio-jogo como um mágico, e o fim do jogo como uma máquina. (Spielmann) Um peão passado aumenta a sua força à medida que o número de peças diminui no tabuleiro. (José Raúl Capablanca) O xadrez é tão misterioso como as mulheres. (Purdy) Boas posições não ganham jogos, bons lances sim. (Gerald Abrahams) Todos os mestres de xadrez foram um dia principiantes. (Chernev) Não tens que jogar bem, basta jogares melhor que o teu adversário. (Siegbert Tarrasch) Meu Deus, porque tenho eu que perder contra este idiota. (Aron Nimzovitch) Ao tentar evitar a perda de uma peça, muitas vezes se perde a própria partida. (Savielly Tartakover) Não basta ser bom jogador, é necessário jogar bem também. (Siegbert Tarrasch) Os livros de xadrez devem ser usados como os óculos: para melhorar a visão, apesar de alguns jogadores os querem usar como se lhes conferisse a visão. (José Raúl Capablanca) O menino (Anatoly Karpov tinha então 12 anos) não tem a mínima ideia do que é o xadrez e não tem futuro nesta profissão. (Mikhail Botvinnik)

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 913 de 29 de Maio de 2019.

