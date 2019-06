Zé Luís enquadra-se no FC Porto, defende Rui Águas

O ​seleccionador nacional, Rui Águas, defendeu esta quarta-feira, 12, que o internacional cabo-verdiano Zé Luís se enquadra no perfil do Futebol Clube do Porto.

Zé Luís tem sido aventando, nesses últimos dias, pela imprensa desportiva portuguesa, como possível reforço dos portistas, tendo o clube já apresentado uma proposta de 10 milhões de euros ao Spartak de Moscovo. Em entrevista à rádio portuguesa Antena 1, Rui Águas disse que Zé Luís é um jogador “forte psicologicamente”, facto que, segundo ele, é “muito importante” para uma equipa que é feita para ganhar. “Ele foi campeão na Rússia e nos clubes candidatos ao título, a exigência é permanente, mas penso que o trajecto dele dá garantia de continuidade com sucesso”, notou. Por isso, defendeu que, neste momento, Zé Luís é um jogador “pronto” para representar um clube com a dimensão do Futebol Clube do Porto. “Está perfeitamente ao nível do Porto, bastante completo, muito disponível fisicamente, com bom apoio frontal e embora esquerdino é um jogador cuja perna direita funciona”, justificou. Por outro lado, indicou que, depois do pedido de dispensa para se concentrar mais no clube, Zé Luís está pronto para regressar à selecção nacional. “O Zé Luís achou por bem fazer uma pausa, tendo em conta o seu momento no clube, pediu para não ser convocado, por isso nesse aspecto estamos numa fase ainda indefinida”, esclareceu. Ao longo de 2018/19, Zé Luís apontou 14 golos em 36 jogos ao serviço do Spartak de Moscovo, tendo sido uma das grandes figuras da equipa. Natural da ilha do Fogo, o jogador conta com 17 internacionalizações e dois golos. O futebolista foi o autor do primeiro golo oficial no Estádio Nacional.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.