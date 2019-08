I Liga portuguesa com sete jogadores cabo-verdianos

​A Liga Portuguesa de Futebol, época 2019/2020, que arranca hoje, com o jogo entre o Portimonense e o Belenenses, vai contar, este ano, com sete futebolistas de nacionalidade cabo-verdiana.

Este número é inferior ao do ano passado, quando 11 jogadores cabo-verdianos vestiram as cores de equipas da I Liga.

Destaque para o regresso do internacional cabo-verdiano Zé Luís, depois de quatro anos no futebol russo.

Dos sete futebolistas, o mais experimentado neste campeonato é o luso-cabo-verdiano José Semedo e Mano do Vitória de Setúbal e os mais jovens são Jovane Cabral e José Varela, apesar de irem para a segunda época no escalão principal.

De realçar a estreia no campeonato português do defesa direito da selecção de Cabo Verde, Steven Pereira, que vai representar o Santa Clara.

Na segunda liga, este número é maior, mais seis, ou seja, estão 13 cabo-verdianos, com o destaque para Marcos Soares, que volta a jogar na segunda divisão, 13 anos depois, quando na altura defendeu as cores do Olhanense, por empréstimo do União de Leiria, na época 2006/2007.

Marcos Soares, regressou na época passada ao futebol português, colocando o fim numa ausência de sete anos, com passagens por Roménia, Chipre e Angola.

No Feirense tem como colega o também internacional cabo-verdiano Ricardo Silva, depois de no ano passado ter representado o Famalicão, que vai estar na divisão principal.

O jogador, de 38 anos, já representou em Portugal clubes como Freamunde, Beira Mar e Vitória de Guimarães, e teve curta passagem pelo campeonato chinês, ao serviço do Shandong Luneng.

Ainda no Feirense estão por definir as situações dos internacionais Babanco e Kuca, que não constam na lista dos jogadores inscritos na liga portuguesa de futebol.

I Liga

Porto : Zé Luís

Sporting: Jovane Cabral

Boavista: Heriberto Tavares

Vitória de Setúbal: Mano e José Semedo

Aves: José Varela

Santa Clara: Steven Pereira

II Liga

Farense: Patrick

Mafra: Cuca

Casa Pia: Carlitos

Estoril Praia: Thierry Graça

Académica Viseu: Matthaus, Tiago Almeida, Kelvi

Feirense: Ricardo, Marco Soares

Leixões: Júnior Sena

Nacional: Nuno Borges

Covilhã: Kukula

Cova da Piedade: Márcio Rosa