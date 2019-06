Zé Luís sobre interesse do Porto: "não tenho pressa numa transferência"

​O internacional cabo-verdiano Zé Luís, avançado do Spartak de Moscovo (Rússia) garante que está feliz no clube russo e que nunca forçou a saída para o Futebol Clube do Porto.

“Nunca jogaria num clube onde não fosse bem-vindo, onde não estivesse satisfeito, onde não quisesse estar. Mas, para já, e posso garantir isso a toda a gente, não tenho pressa numa transferência, não forço a situação», disse em entrevista ao Sport Express, da Rússia. Zé Luís tem sido aventando nos últimos dias pela imprensa desportiva portuguesa como possível reforço dos dragões, tendo o clube apresentado uma proposta de 10 milhões de euros ao Spartak de Moscovo. “Tudo isto é conversa e rumores. Não há nada em concreto. Como o director-geral disse, para alguma coisa acontecer é preciso que chegue a proposta certa”, acrescentou. Ao longo de 2018/19, Zé Luís apontou 14 golos, em 36 jogos, ao serviço do Spartak de Moscovo, tendo sido uma das grandes figuras da equipa. Natural da ilha do Fogo, o futebolista, que em Cabo Verde representou a Académica do Fogo, conta com 17 internacionalizações e dois golos pela selecção. O futebolista foi o autor do primeiro golo oficial no Estádio Nacional.

