​Zé Luís é novo reforço do FC do Porto

O futebolista internacional cabo-verdiano, Zé Luís, é o novo reforço do FC do Porto. O avançado cabo-verdiano vai regressar ao futebol português depois de o clube azul e branco ter chegado a acordo com o Spartak de Moscovo para a transferência, a troco de uma verba de 8,5 milhões de euros.

De acordo com o jornal português O Jogo, o jogador já se despediu dos companheiros de equipa na Rússia e deve ser oficializado em breve como reforço dos dragões, firmando um contrato de quatro temporadas. Zé Luís chega ao Dragão para reforçar as opções ofensivas de Sérgio Conceição.

