Zé Luís marca primeiro golo ao serviço dos dragões

​O internacional cabo-verdiano Zé Luís marcou terça-feira o seu primeiro golo oficial com a camisola do Porto, na derrota por 3-2, ao Krasnodar, da Rússia, no jogo que ditou a eliminação dos portistas da Liga dos Campeões.

O tento, o primeiro dos dragões, foi marcado na segunda parte, aos 57 minutos. No jogo da primeira mão, realizado há uma semana na Rússia, o Porto tinha vencido por 1 -0. Zé Luís, que esteve nos últimos quatro anos ao serviço do Spartak de Moscovo da Rússia, foi uma das apostas do treinador Sérgio Conceição para a nova época. Natural da ilha do Fogo, o jogador que em Cabo Verde representou a Académica local, conta com 17 internacionalizações, e dois golos marcados pela selecção. O futebolista foi o autor do primeiro golo oficial no Estádio Nacional.

