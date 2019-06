​Ricardo Silva reforça defesa do Feirense

O futebolista internacional cabo-verdiano, Ricardo Silva, vai representar o Feirense na próxima época, depois de uma temporada no Famalicão.

De acordo com o jornal português A Bola, Ricardo Silva chega ao Feirense depois da subida de divisão do Famalicão, algo que também já tinha feito ao serviço do Beira-Mar.

Na equipa do Feirense, Ricardo vai encontrar os também internacionais cabo-verdianos Babanco, Marcos Soares e Kuka.

Ricardo tem no currículo 261 jogos na principal liga portuguesa e 87 na II liga, em clubes como Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, para além de dez presenças em encontros das competições europeias, Liga Europa e Liga dos Campeões.

O futebolista, de 38 anos, já representou em Portugal clubes como Freamunde, Beira-Mar e Vitória de Guimarães, e teve curta passagem pelo campeonato chinês, ao serviço do Shandong Luneng.

Pelos “Tubarões Azuis”, fez 18 jogos e marcou apenas um golo.