Praia com nova agência de representação de jogadores de futebol

​Os futebolistas cabo-verdianos contam a partir de agora com uma nova agência para acompanhamento de carreiras e transferências (GFoot CV), com sede na Cidade da Praia, com credencial de intermediação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A iniciativa é de dois jovens empreendedores que, amantes e seguidores de futebol, decidiram criar uma empresa, “como forma de se manterem sempre ligados a essa modalidade". Edson Rodrigues, presidente da GFoot CV, sublinha que por ser seguidor do futebol internacional e por, desde criança, estar ligado à modalidade, surgiu a ideia de criar uma empresa para gerir a carreira de futebolistas. O objectivo da GFoot CV é aproveitar as potencialidades e o talento dos jogadores cabo-verdianos e apresenta-los às equipas estrangeiras. A empresa tem feito contacto com jogadores, associações regionais e a própria Federação Cabo-verdiana de Futebol. “A nossa intenção é sempre ajudar, sem nenhum interesse, a criar um ambiente profissional a nível do futebol interno no que tange ao acompanhamento e transferência de jogadores cabo-verdianos”, garante o responsável. A nível internacional informou que a GFoot CV tem feito contacto junto de clubes e empresários para criar parcerias.

