​Cabo Verde mantém 76º lugar no “ranking” FIFA

A selecção cabo-verdiana de futebol mantém a 76ª posição no “ranking” da FIFA, divulgado hoje. Os Tubarões Azuis continuam com os mesmos 1.319 pontos e têm a melhor posição entre os países de língua oficial portuguesa.

Ainda nos PALOP, a seguir a Cabo Verde aparecem Moçambique (116º), Angola (122º) e Guiné-Bissau (123º), todos muito próximos entre si, enquanto São Tomé e Príncipe é 185º.

O ranking do organismo que rege o futebol mundial reflecte, por outro lado, os resultados da Taça das Nações Africanas (CAN), prova para o qual Cabo Verde não conseguiu qualificar-se. A campeã Argélia sobe 28 lugares e ocupa a 40ª posição com 1463 pontos. Entretanto, o Senegal, derrotado na final do CAN, é a melhor selecção do continente com 1550 pontos. A nível mundial, o Senegal está na 20ª posição.

O “ranking” da FIFA continua a ser liderado pela Bélgica (1.746 pontos), seguida da França, Inglaterra, Portugal (6º), Croácia, Espanha, Suíça, Dinamarca, Alemanha e Itália.