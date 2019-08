​Cabo Verde defronta Espanha, Brasil e México no mundial de futebol de praia feminino

Cabo Verde integra o Grupo A do mundial de futebol de praia feminino, que acontece em Outubro, no Qatar, ditou o sorteio realizado na manhã desta terça-feira, 27, em Doha (Qatar).

De acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), no Grupo A, Cabo Verde terá como adversários a Espanha, o Brasil e o México, no Mundial que acontece de 11 a 16 de Outubro, no Qatar.

O Grupo B é formado por Grã-Bretanha, Rússia, EUA e Paraguai.

A selecção cabo-verdiana de futebol de praia é a única representante africana, depois de em Junho deste ano ter participado nos Jogos Africanos de Praia, na ilha do Sal, onde equipa nacional, que estreava-se na modalidade, conseguiu a medalha de ouro ao vencer a Argélia nos dois jogos e garantindo a presença no Mundial.