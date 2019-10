Cabo Verde estreia-se hoje nos Jogos Mundiais de Praia

A selecção feminina de futebol de praia estreia hoje nos Jogos Mundiais de Praia, a realizar no Qatar. Cabo Verde defronta o Brasil, às 18 horas locais, (14 horas em Cabo Verde), em partida referente a primeira jornada do Grupo A dos jogos mundiais de praia.

De acordo com informações avançadas hoje pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, num texto publicado no seu site, no dia 13, a selecção nacional feminina joga contra a Espanha, às 15 horas, e no dia 14 é a vez de defrontar o México, às 18 horas.

No dia 15 de Outubro jogam-se as meias-finais onde, às 16 horas. O primeiro do Grupo B joga contra o segundo do Grupo A. No mesmo dia, às 19 horas, o primeiro do Grupo A defronta o segundo do Grupo B.

A final do futebol de praia feminino disputa-se no dia 16 de Outubro à 19 horas, sendo que três horas antes é a disputa do terceiro e quarto lugar.

Cabo Verde é a única representante africana na competição, depois de em Junho deste ano ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos Africanos de Praia que decorreram na ilha do Sal.