Seleccionador Bubista estagia em Barcelona

O seleccionador nacional de futebol de Cabo Verde, Pedro “Bubista” Brito deslocou-se esta terça-feira, 03, a Barcelona (Espanha) onde encontra-se a frequentar um estágio de uma semana neste clube catalão.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), este estágio insere-se no âmbito de um programa de aperfeiçoamento das competências da nova equipa técnica e inclui sessões de trabalho com o departamento técnico e físico, departamento médico, para além das áreas de metodologia e treinamento.

No regresso, consoante a programação, o seleccionador aproveita uma curta estadia em Lisboa para encetar contactos com alguns jogadores da selecção nacional.

A FCF garante que a realização deste estágio contou com a participação activa do embaixador de Cabo Verde em Espanha, Manuel “Ney” Cardoso, e de D. Maldonado, referenciado como sendo um destacado dirigente do clube catalão.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 953 de 4 de Março de 2020.