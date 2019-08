Samuel Freire ficou pelo caminho na prova dos 10.000 metros

​O fundista internacional cabo-verdiano Samuel Freire não terminou a final da prova dos 10.000 da 12ª edição dos Jogos Africanos realizados esta tarde, em Rabat e que ditou a vitória do etíope Tsegu Berehanu Wendemu.

Segundo a organização da prova, Samuel Freire ficou pelo caminho, assim como um concorrente da Serra Leoa e dois corredores quenianos, sendo que no universo de 21 inscritos, dois fundistas, designadamente um de Djibuti e outro da Serra Leoa, sequer iniciaram a competição.

Do total dos 19 atletas que principiaram a prova, apenas 15 cortaram a meta.

O etíope Tsegu Berehanu Wendemu (medalha de ouro), com o tempo de 27:56:81, partilhou o pódio com Teklu SAron da Eritreia, medalha de prata com o tempo de 27:56:59, ao passo que Mekonnem Jemale Yimer, também da Etiópia, ficou com a medalha de bronze, ao cortar a meta no terceiro posto com a marca de 27:59.02 minutos.

O atletismo cabo-verdiano volta a estar em acção esta quarta-feira, já que o atleta Jordin Andrade vai competir nos 400 metros barreiras.