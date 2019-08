Jordin Andrade falha qualificação para a final dos 400 metros barreiras

​O atleta olímpico internacional cabo-verdiano Jordin Andrade falhou ontem à tarde, em Rabat, a qualificação para a final da prova dos 400 metros barreiras dos Jogos Africanos, ao terminar a sua série na sexta posição.

A Inforpress apurou que o atleta cabo-verdiano, residente nos Estados Unidos, fez a prova em 51 segundos e 65 centésimos, tendo sido o último a cortar a meta.

Nesta série, apenas o argelino Lahoulou Abdelmalik (primeiro com o tempo de 50:03) e o tunisino Touati Mohamed Amine (segundo, 50:09) asseguram a qualificação para a final de quinta-feira, no Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah.

Cabo Verde iniciou, na segunda-feira, a sua participação nas provas de atletismo destes Jogos Africanos, com Eveline Sanches a concluir os 100 metros no 6º lugar na sua série, com o tempo de 12:50 milésimos, marca que inviabilizou a sua qualificação para a segunda fase da prova. Eveline Sanches vai competir nos 200 metros, esta quinta-feira.

Na prova dos 800 metros, Carla Mendes classificou-se no 6º lugar com o tempo de 2:09:96, marca também insuficiente para a atleta que volta a competir esta quinta-feira, na prova dos 1.500 metros.

Nos 10.000 metros, o fundista Samuel Freire ficou na 18º posição, depois de desistir no final na prova.