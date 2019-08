Selecção de voleibol volta a perder nos Jogos Africanos

​A selecção cabo-verdiana de voleibol voltou a perder nos 12º Jogos Africanos, que decorrem em Rabat, desta vez com a Nigéria, por 1-3.

Depois de perder o primeiro jogo com o Egipto, Cabo Verde foi superado ontem à tarde pelos nigerianos, com os parciais de 25-21, 19-25, 19-25, 23-25, no segundo dia da competição de voleibol masculino.

Cabo Verde ganhou o primeiro set (25-21), mas a Nigéria recuperou ao ganhar três sets consecutivos, fixando o resultado em 1-3.

No jogo de estreia, na passada sexta-feira, 23, Cabo Verde perdeu com o Egipto (0-3) pelos parciais de 25-20, 25-20 e 20-17.

Depois deste confronto com os nigerianos, os comandados do treinador Nelo Ramos voltam a entrar na quadra na próxima terça-feira, 27, para defrontar Marrocos.

A selecção de voleibol é constituída por Nivaldo Alves, Steven Alves, Valter da Luz, Valdir dos Reis, Danilo Évora, Admilson Melo, Elvin Ferreira, Carlos Furtado, Delson Gomes, Victor Sanches, Jeaniny Santos e Hélder Spencer.

Os Jogos Africanos de Rabat decorrem de 19 a 31 de Agosto, envolvendo 29 modalidades, 17 das quais qualificáveis para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.