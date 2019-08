Grupo equilibrado para o Benfica na Liga dos Campeões

Sorteio da Liga dos Campeões foi feito hoje no Mónaco. Benfica com deslocações à Rússia, França e Alemanha.

O Benfica, que estava colocado no Pote 2 neste sorteio da Liga dos Campeões, vai jogar com o Zenit de São Petersburgo, que era cabeça de série, e com o Olympique Lyonnais e o Red Bull Leipzig.

O Liverpool, actual campeão europeu, por sua vez vai defrontar o Nápoles, o FC Salzburg e o Genk.

Mais complicados serão os grupos F e H. No grupo F estão Barcelona, Borussia Dortmund Inter Milão e Slávia de Praga. Já no grupo H estão Chelsea (actual detentor da Liga Europa e que por isso ganhou o direito de disputar a Champions) o Ajax, o Valencia e o Lille.

Veja o alinhamento ditado pelo sorteio que se realizou hoje no Mónaco:

Quanto à Liga Europa, o sorteio realiza-se amanhã, também no Mónaco.