Ulisses diz que governo está disponível para desenvolver boas relações com o Benfica

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse esta sexta-feira, durante a condecoração do Sport Lisboa e Benfica (SLB) que o Governo de Cabo Verde tem interesse em desenvolver “uma boa relação” de cooperação com o clube português.

Ulisses Correia e Silva afirmou que esse interesse se baseia naquilo que o SLB representa, pelos ganhos e por aquilo se pode desenvolver a nível de tudo que é o desenvolvimento das atividades desportivas.

“Não estou a falar só do futebol mas das outras modalidades onde nós temos o interesse em desenvolver, em criar condições para formação dos nossos atletas, dos treinadores, dos monitores e não esquecer a parte social que também está em fase de desenvolvimento e permite com que possamos criar as condições para que as nossas crianças e os nossos jovens possam ter o desporto como uma grande escola de aprendizagem e que cria também futuro para os nossos jovens”, declarou.

Segundo o governante, brevemente o governo irá celebrar um protocolo com o SLB para poder cimentar ao mais alto nível esta relação. Ainda de acordo com o Primeiro-ministro, a relação não se faz apenas institucionalmente entre os governos e entre as administrações, mas também, com organizações que dão “prestígio” e “têm capacidade” de fazer as coisas acontecerem.

O papel do SLB na promoção da lusofonia, segundo Ulisses Correia e Silva, é a razão da condecoração.

“Por isso é única e irrepetível e justifica-se pela história, pelo prestígio e pela globalização que o Benfica tem dado, um contributo importante”, afirmou.

Ainda de acordo com o Primeiro-ministro em todas as pesquisas de todos os indicadores o Benfica ocupa a posição 12 a nível de toda a comunicação que se faz a nível da Internet em Cabo Verde com todo o resto do mundo.

“Ocupa a posição 12 no Youtube e 15 no Google. Portanto, é o retrato daquilo que as pessoas fazem, daquilo que é a comunicação global. Isto reflecte de facto que estamos num mundo global, mas num mundo que tem referências e o Benfica é uma dessas referências”, avançou.

Por sua vez, Luís Filipe Vieira, presidente do clube português, disse que é uma honra receber esta distinção pelo Governo de um país irmão onde se sentem “verdadeiramente” em casa.

“São sempre emocionantes as imagens que nos chegam dos países lusófonos quando conquistamos um campeonato, por isso dizemos que o Benfica é um clube do mundo. Aliás como cantam os nossos adeptos o Benfica é maior que Portugal", assegurou.