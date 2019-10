Mitú Monteiro e Airton Cozzolino disputam final do Campeonato Mundial de Kitesurf no Brasil

Entre os dias 12 e 16 de Novembro será disputada no Estado do Ceará, Brasil, a etapa final do campeonato mundial GKA World Tour, com a presença garantida da bandeira de Cabo Verde, graças a Airton Cozzolino e Mitu Monteiro.

Mitú Monteiro conseguiu um honroso segundo lugar após uma disputada final em Daklha, Marrocos com o também cabo-verdiano Airton Cozzolino que ocupou o lugar mais importante do pódio, sendo actualmente o mais cotado do campeonato mundial, GKA World Tour, ou a sexta e penúltima etapa do Global Kitesports Association – Kitesurf World Tour – campeonato mundial de kitesurf na categoria Strapless, será disputada na ventosa praia do Preá, em Ceará, Brasil, de 12 a 16 de Novembro próximo.

Na disputa pelo título, os cabo-verdianos Mitu Monteiro e Matchu Lopes, naturalizado espanhol, que neste momento estão a treinar intensivamente para roubar o primeiro lugar no pódio que pertence a Airton Cozzolino, vencedor da penúltima etapa, que teve lugar em Dakhla, Marrocos.

No website oficial da Global Kitesports Association pode-se confirmar que os atletas cabo-verdianos continuam a dar cartas a nível mundial nesta modalidade de desportos náuticos.

No ranking mundial actual­­mente o primeiro e segundo lugares são ocupa­dos pelos riders cabo-verdianos, Airton Cozzolino e Mitu Monteiro, mas, também Arsénio Dias, Elvis Nunes, Kelton Lopes, Jordi Sanca, Djô Silva, Ricardo Bettencourt, Yuri Neves, Robertney Barros, Elton Andrade e Zenedine Lucas Zidane, merecem re­ferência internacional, sem esquecer Matchu Lopes, salense naturalizado espanhol.

No feminino, a crioula, Arati Fonseca Kohler ocupa a 12ª posição no ranking mundial, mas também Didi Lopes, representa Cabo Verde entre as melhores kitesurfers do mundo, ocupando atualmente a 23ª posição.

