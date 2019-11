Cinco cabo-verdianos na última etapa do campeonato do mundo de kitesurf

Começa hoje, terça-feira, 12, a corrida ao prémio máximo no campeonato do mundo de kitesurf cuja etapa final está a ser disputada em Ceará, Fortaleza. Cinco cabo-verdianos na corrida ao título aguardam a oportunidade de mostrar o seu talento nas ondas brasileiras de Preá.

O cabo-verdiano, Airton Cozzolino espera poder manter-se no principal lugar do pódio, feito alcançado na penúltima etapa disputada em Dakhla. Mitu Monteiro, atualmente na segunda posição no pódio, promete não facilitar a disputa com o companheiro.

Kelton Lopes e Arsénio Dias continuam na corrida masculina e no feminino, Irati Fonseca Kohler também ostenta a bandeira nacional e luta pelo prize money de 25 mil euros.

A final do campeonato internacional da GKA – Global Kitesports Association começa a ser disputada esta terça-feira, 12 e vai até ao próximo dia 16 de novembro.