A frase é de Mitu Monteiro dirigida ao colega Airton Cozzolino, actual campeão do mundo de kitesurf. Em criolo e através da sua página na rede social Facebook, Mitu agradeceu o apoio da família, dos patrocinadores e dos apoiantes e afirmou que não poderia estar mais feliz. Em especial para Airton, escreveu: “Colega, levamos mais uma vez Cabo Verde ao topo”.

O actual campeão do Mundo de kitesurf, Airton Cozzolino também aproveitou a sua página oficial na mesma rede social para endereçar uma palavra de agradecimento pelo apoio da família e fãs e também à marca que patrocina a sua carreira profissional. “Não o teria conseguido sem o vosso apoio”, afirmou.

Este é o quarto título mundial do kitesurfer, Airton Cozzolino que desta vez, e apesar de ter também a nacionalidade italiana, escolheu competir com a bandeira nacional, elevando o nome de Cabo Verde, país que o viu nascer, ao mais disputado lugar do pódio.

O vice-campeão do mundo, também cabo-verdiano, Mitu Monteiro ficou igualmente satisfeito com a medalha de prata. O kitesurfista que também já foi campeão do mundo por Cabo Verde, partilhou com os apoiantes que este feito, mais um entre os vários que já conseguiu, o motiva a continuar a participar em competições internacionais, representando o seu país e o desporto que mais ama.

A final do campeonato do mundo de kitesurf com organização da GKA – Global Kitesports Association foi disputada na praia de Preá, Ceará, Brasil entre os dias 12 e 16 de Novembro.

A prestação dos dois atletas, Airton Cozzolino e Mitu Monteiro, valeu a Cabo Verde os títulos de campeão e vice-campeão do mundo de kitesurf.