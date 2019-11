Artur Silva, Crisolita Rodrigues e Airton Andrade vencem corrida do Dia Nacional do Desporto

Os atletas Artur Silva e Crisolita Rodrigues, em seniores masculino e feminino, respectivamente, venceram este sábado a Corrida do Dia Nacional do Desporto, realizada em São Vicente.Em veteranos, venceu Airton Andrade.

A prova foi realizada num percurso de cinco quilómetros – Monte Sossego-Cidade-Monte Sossego - e também contou com a presença de atletas seleccionados das cinco escolas secundárias da ilha, no escalão júnior.

Além da corrida, a zona de Monte Sossego também foi palco da “Rua activa”, com diversas actividades desportivas, desde jogos tradicionais, demonstrações de modalidades, entre outras.

Em declarações à imprensa, o ministro Fernando Elísio Freire, que também participou na corrida, destacou a importância do desporto na formação de “bons cidadãos e campeões”.

“Nós estamos a comemorar este dia focado, essencialmente, em demonstrar que o desporto pode formar bons cidadãos e campeões”, lançou o ministro do Desporto.

Segundo o ministro que tutela a pasta do desporto, o foco do Governo está também voltado para a reforma da legislação a nível institucional, criação de “infra-estrururas adequadas” para que, cada vez mais cabo-verdianos possam praticar actividade física e desporto.

São Vicente acolhe este ano as actividades centrais do Dia Nacional do Desporto.

Hoje à noite tem lugar a gala do Desporto Cabo Verdiano 2019, sob o lema “Promover o Desporto, Engrandecer Cabo Verde”, num evento aberto ao público e que tem como palco o largo do “Liceu Velho”.