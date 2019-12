Atlético vence Ultramarina e conquista Supertaça Augusto Almeida em São Nicolau

​A equipa do Atlético da Ribeira Brava conquistou sábado a Supertaça Augusto Almeida ao vencer, no Estádio Orlando Rodrigues, a Ultramarina do Tarrafal por 7-6 no desempate através de grandes penalidades, após empate (1-1) no tempo regulamentar.

A Ultramarina marcou primeiro, aos 16 minutos, por intermédio de Adir, mas o Atlético respondeu aos 46 minutos, restabelecendo a igualdade, tento apontado por Mantini, de cabeça, na sequência de um livre. Nas grandes penalidades, o guardião Nhá (Atlético), com segurança defendeu o derradeiro remate que resultou na vitória por 7-6 da sua equipa. O treinador do Atlético, Eurico, considerou que o jogo foi “interessante” em que ambas equipas mantiveram “fortes”, no entanto, sua equipa perdeu oportunidades de golos. “Nos primeiros 15 minutos Atlético entrou forte, mas devido a uma falha nossa a equipa da Ultramarina acabou por marcar. Depois nossa equipa acabou por sofrer um bocado, tivemos a chance de pôr dois golos, mas conseguimos organizar a nossa defensiva e no final da primeira parte conseguimos empatar”, explicou. O treinador da equipa da Ultramarina, Alexandre, por seu lado, classificou o jogo de “bom” em que duas “grandes equipas” estiveram em campo, mas para ele depois de restabelecida a igualdade “não foi possível fazer mais nada” e o Atlético teve “mais sorte”.

