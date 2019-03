​Resumo de um fim-de-semana de futebol

Foi mais um fim-de-semana de futebol em Cabo Verde. Corinthians cai para a 2ª divisão e Castilho vai à liguila, em são Vicente. Sporting da Praia continua a sonhar com o 2º lugar em Santiago Sul. Varandinha do Tarrafal conquista regional em Santiago Norte. Ultramarina sagra campeão em São Nicolau. Baxada de Cova Figueira caem para 2ª divisão no Fogo. Onze Estrelas é campeão na Boa Vista.

São Vicente

O Castilho confirmou a sétima posição na tabela classificativa do campeonato de São Vicente e vai, por isso, disputar o apuramento para a manutenção na 1ª divisão com o segundo classificado da 2ª divisão, a designada liguilha.

De acordo com a Inforpress, a jornada deste fim-de-semana, a penúltima, confirma Mindelense campeão regional, pela quinta vez consecutiva, a despromoção do Corinthians à 2ª divisão e Castilho na liguila.

Quadro de resultados da 13ª e penúltima jornada:

Farense 3 Corinthians 1, Académica 1 Batuque 1, Salamansa 1 Derby 2 e Castilho 1 Mindelense 4.

Na classificação, disputadas 13 das 14 jornadas do campeonato de São Vicente de futebol da 1.ª divisão, o Mindelense, já campeão, lidera com 33 pontos, seguido do Farense com 26, e do Batuque e da Académica com os mesmos 23.

FC Derby é quinto, com 19 pontos, Salamansa ocupa a sexta posição, com 13 pontos, Castilho tem 08 pontos e Corinthians, já despromovido, continua na cauda da tabela com dois pontos.

A 14ª e última jornada do campeonato de São Vicente, a disputar-se no próximo fim-de-semana, tem o seguinte quadro de jogos previsto:

Mindelense – Salamansa (14:00) e Derby – Farense (16:00), no sábado, 30, e Batuque – Castilho (14:00) e Corinthians – Académica (16:00), no domingo, 31.

Santiago Sul

O Sporting da Praia continua a sonhar com o segundo lugar no campeonato regional de futebol em Santiago Sul, depois de vencer, este fim-de-semana, o Benfica por 2-0, no Estádio da Várzea.

No jogo que fechou 21ª e penúltima jornada do campeonato, Vidigal e Tchesco foram os marcadores dos golos da equipa leonina, que chega aos 51 pontos, menos três que Celtic e Académica, que lideram.

Para chegar ao nacional, o Sporting terá que vencer o Bairro e esperar por uma derrota do Celtic com o Desportivo da Praia nos jogos da última jornada, que vão acontecer pela primeira vez no Estádio Nacional.

Essa conjugação de resultados daria o título à Académica, caso triunfe diante do Boavista da Praia.

O Celtic, por seu lado, precisa vencer para alcançar o título inédito em Santiago Sul.

Na classificação geral, Celtic e Académica lideram com 54 pontos, seguidos do Sporting (51), Boavista (38), Travadores (36), Desportivo (31), Bairro (24), Relâmpago (23), Unidos do Norte (20), Benfica da Praia (12) Ribeira Grande (11) e Tchadense (05).

Santiago Norte

O Varandinha do Tarrafal conquistou o título regional de futebol de Santiago Norte, três épocas depois do último triunfo, após derrotar o Grémio de Nhagar de Santa Catarina por 3-1.

Mesmo a uma jornada do fim, a equipa do Tarrafal é campeã (38 pontos) com cinco pontos a mais que o segundo classificado, a sua congénere Estrela dos Amadores, que totaliza 33 pontos.

Conhecido o campeão regional, falta agora saber se o campeão em título da época 2017/18 Scorpion (13 pontos) vai descer para o segundo escalão e juntar-se ao Asso-Juventus (14 pontos) ou São Lourenço (15 pontos).

Na classificação, o campeão Varandinha contabiliza 38 pontos, seguido de Estrela dos Amadores (33), Esperança (27), Grémio de Nhagar (26), Benfica (21).

Na segunda metade da tabela classificativa estão Flor Jovem e Beira Mar (20), São Lourenço (15), Asso-Juventus (14) e Scorpion (13).

Santo Antão Norte

A equipa do Rosariense fechou a sua participação no campeonato regional de futebol de Santo Antão norte com uma goleada (6-0) sobre o Paulense, no jogo que encerrou a competição regional da modalidade.

Com este resultado, o Rosariense recuperou a segunda posição na tabela classificativa, embora só precisasse de um empate para o efeito.

Com o jogo Rosariense – Paulense caiu o pano sobre o campeonato regional de Santo Antão Norte, com o campeão Santo Crucifixo no primeiro lugar com 27 pontos, seguindo de Rosariense, 18 pontos, Solpontense,16, Foguetões, 15, Paulense, 07 pontos, e Beira Mar, com 03 pontos, cai para a segunda divisão.

São Nicolau

A equipa da Ultramarina sagrou-se ontem campeã do regional de futebol de São Nicolau, no triunfo, por 3-0, sobre a Ribeira Brava, em partida a contar para a última jornada.

A formação da cidade do Tarrafal termina o campeonato com 32 pontos, mais dois que o Ajat-SN, e vai representar a ilha no campeonato de Cabo Verde.

Fogo

No Fogo, as equipas de Baxada de Cova Figueira (Santa Catarina) e Atlético (Mosteiros), os dois últimos classificados do campeonato regional de futebol do primeiro escalão, época 2018/19, foram despromovidos ao escalão inferior.

O Baxada, que ascendeu na época passada ao primeiro escalão e Atlético, que subiu há duas temporadas, vão disputar, na época 2019/20, o campeonato do escalão inferior.

O Baxada foi goleado no estádio Monte Pelado pelo campeão regional, Académica, por cinco bolas a uma, enquanto o Atlético foi derrotado no estádio 5 de Julho, pelo Botafogo, por uma bola a zero, golo apontado pelo mosteirense Luisim.

Nas outras partidas, o Vulcânico venceu o No Pintcha por duas bolas a uma.

No Monte Pelado, na segunda partida, a formação do Desportivo empatou a um golo com o Nova Era.

Classificação, Académica campeã regional com 47 pontos, seguido do Botafogo com 42, Vulcânico 36, No Pintcha 28, Desportivo 22, Nova Era 17, Valência 16 (menos um jogo), Spartak 14 (menos um jogo), Atlético e Baxada 13 pontos.

Boavista

A equipa do Onze Estrelas sagrou-se campeã da Boa Vista ao beneficiar da derrota da Académica por 2-1, frente ao África Soe, em jogo a contar para última jornada do campeonato, em partida realizada esta tarde no Estádio Arsénio Ramos.

A Académica, que precisava de vencer e esperar um desaire do Onze Estrelas, fica assim com 27 pontos, menos dois que a virtual campeão, com um jogo a menos.

Maio

A equipa do Barreirense venceu sábado a sua adversária Académico 83, por 3 bolas a 1 e conquistou a taça Djarmai, ‘Dok Luzia’ sendo deste modo o representante da ilha na prova nacional.