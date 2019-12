Atletismo : São Silvestre Praia 2019 realiza-se este sábado sob o signo da inclusão social

A Corrida de São Silvestre Praia’2019 realiza-se, sábado 28, nas distâncias dos 10 e 5 quilómetros, velocidade e paralímpico, com partida e meta na zona requalificada de Kebra-Canela e passagem por algumas das principais artérias da cidade e vai contar com o concurso de atletas residentes e da diáspora.

De entre os atletas da diáspora a organização já tem assegurada a participação de Toyzinho, proveniente da República Checa, inscrito para a prova dos 10 km e Keila veio de Portugal e estará nos 5 km não competitivo.

A nível dos residentes, atletas internacionais da actualidade como Wilson Cabral e Edéna Lima, afiguram-se como alguns dos nomes de elite que se perfilam como os potenciais candidatos.

A organização, a cabo do manager Orlandinho Mascarenhas, conta ainda realizar provas direccionadas para o desporto adaptado, designadamente visuais, amputados, cadeirantes, paralisia e surdos, de modo a preservar a inclusão social, uma medida implementada desde que este mentor recuperou a tradicional prova de São Silvestre da Praia.

Espera-se uma grande participação dos atletas para esta prova que sistematicamente vem aliciando a atenção da fina classe do atletismo cabo-verdiano, masculina e feminina e que anualmente tem estado a receber atletas cabo-verdianos residentes e da diáspora.

O São Silvestre Praia’2019 vai ter quatro pontos de água para a prova dos 10 quilómetros e dois pontos para os concorrentes dos 5 Km, para além da meta.

De acordo com a organização, as medalhas para a tradicional prova São Silvestre Praia’2019 patrocinada pelo África Sport já se encontram na Cidade da Praia, sendo que vão sendo atribuídos troféus para todos os primeiros lugares, em todas as categorias e modalidades (16), medalhas para os 3 primeiros lugares, prémios monetários e bolsa de corredor para todos que terminarem a prova e muitos brindes.

A organização conta para este evento com a parceria de instituições como a Federação Cabo-verdiana de Atletismo, a Federação Cabo-verdiana do Desporto Adaptado, a Câmara Municipal da Praia e a Polícia Nacional, da Sita, da Caravan Fragâncias de entre outras.

As inscrições já se encontram abertas com o prazo limite até o dia da prova.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 943 de 23 de Dezembro de 2019.