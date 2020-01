Luisão é padrinho da 12ª edição da Corrida da Liberdade

A 12ª edição da Corrida da Liberdade, evento desportivo é realizado todos os anos pela Câmara Municipal da Praia, terá como padrinho o ex-jogador do Sport Lisboa e Benfica, Luisão.

Luisão estará em Cabo Verde no dia 12, com um programa de incentivo ao desporto. Além de participar da corrida, fará visitas às escolas de futebol e estará em alguns pontos turísticos e culturais do país.

Estas informações foram avançadas esta sexta-feira, pelo vereador do Desporto, José Eduardo dos Santos, numa conferência de imprensa sobre a 12ª edição da Corrida da Liberdade que acontece no dia 13 deste mês.

Segundo José Eduardo dos Santos, a meta deste ano será os 10 mil participantes.

“O nosso apelo é para as pessoas que queiram participar da corrida que façam as inscrições o mais cedo possível, porque a participação é limitada”, indica.

Este evento tem várias provas: Meia maratona, prova de 10 quilómetros e prova escolar, contando com os seguintes participantes: 120 escolares, 200 para a meia maratona e 400 para 10 quilómetros.

“Os paralímpicos vão participar da prova dos 10 quilómetros e haverá prova dos cadeirantes, na zona de chegada. Temos a caminha com duas partidas, a primeira para os idosos e a segunda para todos aqueles que querem participar”, explica.

Para esta edição, o prémio principal da meia maratona é de 150 mil escudos. Conforme José Eduardo dos Santos, estão a apostar cada vez mais na internacionalização da meia maratona, que vai acontece este ano pela terceira vez.

“Este ano, atletas de Senegal, Portugal e da nossa diáspora como França, Estados Unidos da América, virão ao país para participar no evento pelos seus próprios meios. O evento terá ainda participação dos melhores atletas de Cabo Verde, que virão de todos os pontos do país”, frisa.

A corrida terá cronometragem digitale haverá chips para os participantes. Orçado em 12 mil contos, conforme o vereador do Desporto, o evento será suportado pelos parceiros.

Na ocasião, a Câmara da Praia assinou um protocolo com a CVMóvel, que é a patrocinadora oficial do evento.