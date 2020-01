Vem aí a XII Corrida da Liberdade

A Cidade da Praia recebe na próxima segunda-feira, 13 de Janeiro, a XII edição da Corrida da Liberdade em comemoração ao Dia da Liberdade e da Democracia, em mais uma organização da Câmara Municipal da Praia que conta com a parceria da Federação cabo-verdiana de Atletismo.

A autarquia da capital disponibiliza mil contos em prémios, sendo que os atletas que participam nas competições receberão valores monetários entre 150 mil escudos e os cinco mil escudos.

A XII edição da Corrida da Liberdade tem a Meia Maratona como a prova rainha e coloca à disposição dos campeões 150.000$00 (masculino e feminino) mas conta ainda com competições nos 10 quilómetros e Corrida Jovem.

A autarquia, segundo o vereador do desporto, José Eduardo dos Santos, quer fazer desta Meia-maratona uma prova internacional reconhecida pela Federação Internacional de Atletismo nos próximos tempos. A edição deste ano vai contar com a concorrência de atletas do Senegal, de Portugal, da França e dos Estados Unidos da América de entre outros.

A nível interno, já está garantida a participação dos melhores atletas em representação de vários pontos do país.

De acordo com a programação, a XII Corrida da Liberdade que tem partida no Largo da Praça Alexandre de Albuquerque, no Plateau, e meta defronte ao Estádio da Várzea, vai ser disputada a nível da Caminhada para Família, Caminhada para Idosos, Corrida Escolar, Corrida Geral, e T-46 surdo nos 10 Km masculino.

A XII Corrida da Liberdade tem como convidado especial o antigo futebolista internacional brasileiro e ex-capitão do Sport Lisboa e Benfica, Luisão, cuja garantia foi manifestada pelo próprio presidente do clube da Luz, Luís Filipe Viera, aquando da inauguração da Casa do Benfica da Praia, no Largo Eusébio, em Achada Santo António.

As inscrições, de acordo com a organização, decorrem até 10 de Janeiro na sede da Federação Cabo-verdiana de Atletismo, no pavilhão desportivo Vavá Duarte em Chã de Areia das 09:00 às 18:00 ou no site www.corridaliberdade.org .

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 945 de 08 de Janeiro de 2020.