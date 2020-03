Gracelino Barbosa é bicampeão do Mundo nos 60 metros livres e barreiras

​O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano, Gracelino Barbosa, conquistou dois títulos de campeão de mundo, nos 60 metros livres e 60 metros barreiras, no World Indoor Athletics Torun 2020”, na Polónia. O atleta crioulo, referência mundial, conquistou ainda uma ter­ceira medalha, a de prata, alcançada na final dos 200 metros livres.

Nas suas duas primeiras provas em Tórun, Gracelino Barbosa ganhou a medalha de ouro na prova dos 60 metros livres com o tempo de sete segundos e 25 centésimos. Na mesma quarta-feira ganhou o segundo título mundial e por conseguinte a segunda medalha de ouro, desta feita nos 60 metros barreiras, com a marca de 09 segundo e 25 centésimos. Nesta modalidade Gracelino Barbosa detém o recorde do mundo.

Barbosa terminou a final dos 200 metros com a marca de 22 segundos e 93 centésimos.

O atleta cabo-verdiano foi suplantado apenas pelo francês C. Kouakou que bateu o recorde do mundo com o tempo de 22:04, tendo o pódio sido fechado pelo espanhol Dionibel Rodriguez com a marca de 23:06.

Gracelino Barbosa, que tem o patrocínio da Caixa Económica de Cabo Verde, manifestou a sua alegria pelo feito alcançado ao terminar o mundial com medalhas de ouro nos 60 metros livres, 60 metros barreiras e de prata nos 200 metros livres.

Aos 35 anos Gracelino Barbosa alcançou mais um feito e fez levantar bem alto a bandeira e o Hino de Cabo Verde nos maiores palcos mundiais do atletismo.

A bandeira de Cabo Verde subiu ao topo do mastro por duas vezes, na companhia do hino nacional neste “World Indoor Athletics Torun 2020”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 953 de 4 de Março de 2020.