Desporto e Agenda 2030

A Agenda 2030 descreve o desporto como um facilitador muito importante do desenvolvimento sustentável e da paz. Esta agenda das Nações Unidas reconhece a crescente contribuição do desporto na promoção da tolerância e respeito no empoderamento de mulheres e jovens, pessoas com deficiência, povos indígenas e em geral indivíduos de qualquer idade e comunidade.

Esta contribuição está alinhada com o objetivo de não deixar nenhum país e ninguém para trás.

O desporto é um campo fundamental de intervenção para os governos alcançarem todo o potencial da atividade física para o desenvolvimento pessoal e social, econômico e ambiental. Esse tipo de reconhecimento oferece um incentivo convincente e, em seguida, uma oportunidade imperdível para esforços e ações conjuntos no campo do desporto para o desenvolvimento e a paz. Portanto, com essa aspiração de não deixar ninguém para trás e maximizar a contribuição do desporto para um mundo melhor e pacífico, o desporto pode realmente contribuir de uma maneira muito importante para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

É importante analisar que as intervenções na área do desporto que ocorreram através de uma variedade de alianças estratégicas, parcerias e programas de instituições, incluindo organizações comunitárias e federações desportivas, governos nacionais, instituições acadêmicas, organizações transnacionais, agências internacionais de desenvolvimento e, claro, o sector privado. Todas estas partes interessadas apoiam a ideia dos os atributos exclusivos da política desportiva que permitem avançar com objetivos específicos, incluindo, é claro, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Outra oportunidade oferecida pelo desporto é que é uma ferramenta valiosa para promover a comunicação e construir pontes entre as comunidades e as gerações. Através do desporto, vários grupos sociais são capazes de desempenhar um papel mais central em direção à transformação e desenvolvimento social, particularmente em sociedades divididas.

Vamos dar um exemplo da atual pandemia do COVID-19. As principais organizações desportivas demonstraram solidariedade com os esforços para reduzir a propagação do vírus. Por exemplo, a FIFA se uniu à Organização Mundial da Saúde (OMS) e lançou uma mensagem de alerta, usando o efeito ídolo e fazer que esta fosse liderada por jogadores de futebol muito conhecidos no mundo. Foram usados 13 idiomas, pedindo às pessoas que sigam as cinco etapas principais para impedir a propagação da doença. Esta pandemia está realmente evidenciando situações pré-existentes, como a falta de conscientização sobre o papel social do desporto (que pode levar a um apoio insuficiente às iniciativas no desporto).

Embora tenham sido feitos progressos na superação de preconceitos e exclusão de mulheres e meninas do desporto, ainda existem diferenças. Basta olhar para os salários de mulheres e meninas em atividades ligadas ao desporto. Estes salários não são os mesmos aplicados aos atletas do sexo masculino. E se olharmos também para os desportistas ou atletas com deficiência, que definitivamente sofrem de uma maior discriminação não apenas devido a barreiras culturais, mas também devido a barreiras arquitetónicas que impedem o acesso e a inclusão de qualquer coisa relacionada ao desporto e às atividades físicas no geral.

A pandemia despertou a conscientização sobre o papel social do desporto, derivado em muito pela falta dele. Contudo, não deverá ser uma consequência da sua inexistência, mas sim de um plano traçado com objetivos concretos para mitigar os desafios sociais ao nível global.