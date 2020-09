Nuno Borges substitui Roberto Lopes na selecção nacional

O médio Nuno Borges, do Nacional da Madeira de Portugal, vai substituir o defesa central Roberto Lopes, do Shamrock Rovers da Irlanda na selecção de Cabo Verde. O jogador vai integrar o estágio que começa no dia 4 de Outubro em Andorra.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o seleccionador nacional, Bubista, chamou o médio Nuno Borges para substituir Roberto Lopes, devido a uma lesão muscular, com uma previsão de paragem de três semanas. Nuno Borges fez sua estreia na selecção em 2018, frente a Andorra e irá integrar o estágio que começa no dia 4 de Outubro naquele país, onde os Tubarões Azuis defrontam a selecção local num jogo amigável. No dia 10, em Faro, Portugal, Cabo Verde mede forças com a Guiné Conacri, também em partida amigável.

