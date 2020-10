​Primeiro-ministro garante que questões financeiras não serão entrave à participação no mundial de andebol

O Governo promete reforçar, se necessário, a comparticipação financeira para que a seleção masculina de andebol possa ter sucesso no mundial da modalidade, em Janeiro de 2021, no Egipto. Garantia dada ao final da tarde desta quinta-feira, pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, durante a apresentação oficial da missão "Cabo Verde no Mundial - Egipto'2021 - Dez ilhas, um sonho”.

Durante o evento, que decorreu na cidade da Praia, o chefe de governo classificou de histórica, inédita e fantástica a participação de Cabo Verde no mundial de andebol. “Queremos que a vossa participação tenha sucesso. Que questões de natureza financeira não sejam um entrave e que possam participar com a cabeça livre de problemas, porque isso ajuda ao sucesso. Por isso, para além daquilo que é a participação das empresas, das instituições, patrocínios, o governo tem estado a colaborar e participar. Podem contar que, se for necessário, iremos reforçar ainda mais a nossa participação financeira, para que possam ter sucesso. E sucesso já é a boa participação e ganhar jogos lá onde pudermos, porque quando entramos não é só para fazer figura. É jogar, competir e ganhar”, refere. “Não tenho dúvida de que [Cabo Verde] estará muito bem representado”, acredita. O presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA), Nelson Martins, realça o facto de o país “com um andebol ainda em desenvolvimento”, ter conseguido “este feito inédito para o desporto cabo-verdiano”. A classificação é fruto do quinto lugar conseguido no último Campeonato Africano das Nações na Tunísia, após ter participado como equipa convidada da Confederação Africana de Andebol. O 27º Campeonato do Mundo de Andebol vai decorrer no Egipto, de 14 a 31 de Janeiro de 2021. Cabo Verde está inserido no Grupo A, juntamente com Hungria, adversário na estreia, bem como Alemanha e Uruguai.

