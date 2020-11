Djamila Silva e Alexandre Silva conquistam ouro no Open de Dakar

A atleta de judo e bolseira da Solidariedade Olímpica para os Jogos de Tóquio2020, Djamila Silva e o atleta Alexandre Silva conquistaram medalha de Ouro, no Open de Dakar, neste sábado,14, na capital do Senegal.

Segundo o Comité Olímpico Cabo-verdiano os dois conseguiram subir ao pódio levando a bandeira de Cabo Verde ao mais alto nível.

Djamila Silva, que luta na categoria -52kg, enfrentou as atletas de Moçambique e Costa do Marfim e Alexandre Silva, que compete nos -60kg, fez três combates, tendo pela frente três atletas do Senegal.

Recorde-se que Djamila Silva, conquistou prata no Campeonato Africano de Judo de juniores e em 2018 ficou com o bronze, no Open de Youndé, realizado nos Camarões.

Alexandre, por seu turno, levou em 2019 a medalha de prata no Open de Youndé, e bronze no Open de Dakar, decorrido no mesmo ano.

Conforme a mesma fonte, neste Open esteve também a atleta Carolina Francês, que ficou em 5ª posição. A atleta em 2019 havia arrebatado a medalha de prata no Judo African Junior Cup, no escalão de Juniores, categoria de -63Kg.

A Federação Cabo-verdiana de Judo (FCJ) congratulou-se com as duas medalhas, que se somam ao palmarés de Cabo Verde felicitando os atletas pela conquista, e encoraja a atleta Carolina Francês a continuar a representar o nosso país, como tão bem fez.