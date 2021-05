Judo: Selecção cabo-verdiana vai ao campeonato africano em Dakar

A selecção principal de judo de Cabo Verde vai a Dakar (Senegal) participar no campeonato africano que se realiza de 20 a 23 do corrente com uma equipa constituída por cinco judocas e um treinador.

Magner Mendes, na categoria de menos 73Kg, e Alexandre Silva, nos menos 60kg, representarão o país em masculino, ao passo que na classe feminina Cabo Verde vai estar representado pelas atletas Djamila Correia e Silva (-52Kg), Sandra Borges (-57Kg) e Sandrine Dias (-63Kg), neste torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de, no ano transacto, o judo cabo-verdiano ter conquistado uma medalha de bronze por Alexandre Silva, em -60Kg, no Campeonato Africano em Antananarivo, em Madagáscar, e ouro no Open Africano de Dakar, a Federação Cabo-verdiana de Judo traça como objectivo, para a próxima prova, arrecadar pelo menos duas medalhas. De momento Alexandre Silva e Djamila Coreia e Silva são as grandes apostas da federação nacional da modalidade para a maior competição mundial, com Magner Mendes, medalha de bronze no Open de Dakar de 2017, na categoria de -73 Kg, à espreita de uma change.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.