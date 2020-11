Cabo Verde volta a empatar com Ruanda

A selecção cabo-verdiana de futebol empatou hoje com o Ruanda a zero, no Estádio Municipal de Kigali em jogo referente à quarta jornada do Grupo F de qualificação para o CAN’2021 e falhou o assalto à segunda classificação.

Depois do empate caseiro, também sem golos, as selecções de Cabo Verde e Ruanda voltaram a defrontar-se numa partida na qual Cabo Verde teve bola e espaço, mas voltou a mostrar as suas fragilidades na finalização.

O combinado crioulo, que jogou mais de 55 minutos com uma unidade a mais, face à expulsão de um futebolista ruandês ainda na primeira parte, voltou a desperdiçar oportunidades flagrantes de golos, à semelhança do jogo da terceira jornada realizado quinta-feira, 12 na Cidade da Praia (0-0).

Este foi o quarto empate consecutivo de Cabo Verde em outras tantas partidas nesta fase de grupo, pelo que numa soma de 12 pontos, a equipa nacional perdeu oito e conquistou apenas quatro, o que é pouco para quem aspira a terceira participação numa fase final do CAN.

Um resultado recebido como uma autêntica desilusão para os cabo-verdianos, já que os Tubarões Azuis subiram ao relvado com o conhecimento da derrota de Moçambique no seu reduto (0-2) para a equipa nacional dos Camarões, em partida do grupo realizada segunda-feira no Estádio de Zímpeto.

O seleccionador nacional Pedro Brito “Bubista”, lamentou a forma como Cabo Verde desperdiçou esta oportunidade de isolar-se no segundo posto, alegando que as oportunidades criadas não foram concretizadas, pelo que promete continuar a trabalhar a equipa no capítulo da ansiedade para regressar às vitórias.

Cumprida a quarta jornada, Camarões, já qualificada na qualidade do país anfitrião do CAN’2021, comanda o grupo com 10 pontos, seguida de Moçambique e Cabo Verde com quatro pontos cada, ao passo que Ruanda, com os dois pontos conquistados frente ao combinado crioulo, soma dois pontos.

Cabo Verde tem agora pela frente mais duas partidas a realizar-se, já que vai receber Camarões na Cidade da Praia, e defrontar Moçambique em Maputo.