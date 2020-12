Eliseu Fortes vence segunda etapa do Cabo Verde Triangle Trail

​O atleta internacional ribeira-grandense, Eliseu Fortes, venceu a segunda etapa do Cabo Verde Triangle Trail, que decorreu hoje no Paul, ao percorrer os 30 quilómetros (Km) em 03h49m.

Eliseu Fortes, que tinha vencido a primeira etapa, realizada sexta-feira, na Ribeira Grande, disse aos jornalistas que esta foi uma etapa mais difícil porque a trilha tinha muitos desníveis positivos e negativos, “o que cria muitos problemas para os músculos”.

“É interessante destacar que este é um percurso ‘mesmo trail’”, disse Eliseu Fortes, explicando que “exige que se use as mãos, os pés, correr, andar, porque é impossível fazer apenas uma coisa”.

O atleta disse que o objectivo era vencer esta etapa da prova e já se prepara para a terceira etapa, no concelho do Porto Novo, mas tudo vai depender da forma como o corpo responder aos estímulos.

“Estamos a falar de músculos, nunca participei em duas etapas consecutivas, imagine três. Mas o corpo está a responder bem porque treinei-me para isso e só espero que o corpo responda amanhã”, concluiu Eliseu Fortes.

O pódio ficou completo com Flávio Andrade (03h51m) e Ariano dos Santos (04h19m).

Na classificação geral, ao cabo de duas etapas, Eliseu Fortes lidera com um acumulado de 08h18m, Flávio Andrade vem logo a seguir, com 08h30m e em terceiro lugar está Carlos Mota, com 09h49

Nas senhoras, a portuguesa Ester Alves fez a etapa de hoje em 4m41h e está com um acumulado de 09h58m nas duas etapas. A atleta cabo-verdiana Neusa Lima perdeu-se no percurso e acabou por desistir, assim com a terceira participante do sector feminino, a portuguesa Neusa Silva, que também desistiu.