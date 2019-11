750 atletas participaram no primeiro Cabo Verde Triangle Trail

​A primeira edição de Cabo Verde Triangle Trail, concluída a 30 de Outubro, foi um “sucesso”. Balanço feito pela organização da prova, que contou com a participação de 750 atletas.

A organização da prova Cabo Verde Triangle Trail revelou que o evento, o “mais desafiante de desporto, turismo e aventura” no país, reuniu participantes de oito nacionalidades, que percorreram, em três etapas, os parques naturais de Santiago, Fogo e Santo Antão.

O cabo-verdiano Nelson Fortes (masculinos) e a portuguesa Carla André (femininos) sagraram-se vencedores do conjunto das três etapas na modalidade Extreme (33 quilómetros), enquanto Luciano Gonçalves, Cabo Verde (masculinos) e Isabelle Traeger, França (femininos) venceram na modalidade trail curto (17 quilómetros).

A primeira etapa, que aconteceu a 25 de Outubro, no parque natural da Serra da Malagueta, Santiago, contou com 220 participantes.

A segunda etapa teve lugar a 27 de Outubro, no parque natural do Fogo, em plena cratera do vulcão, “um cenário único” que juntou 256 corredores e caminhantes, numa prova de “dificuldade elevada e extremamente desafiante”, conforme a organização.

A última etapa decorreu no dia 30 Outubro, em Santo Antão, tendo reunindo perto de 250 pessoas.

A Cabo Verde Triangle Trail reuniu 750 atletas, de oito países, e envolveu, na sua produção, seis municípios e mais de 90 voluntários.