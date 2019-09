Sint’10 Trail Running tem terceira etapa marcada para Novembro

​A organização da prova de atletismo Sint’10 Trail Running já cumpriu duas etapas da competição e tem marcada, para Novembro próximo, a terceira e derradeira etapa, a ser realizada no concelho da Ribeira Grande.

A primeira etapa, realizada por ocasião da Páscoa, no Paul, e a segunda etapa, realizada este sábado, 31 de Agosto, no concelho do Porto Novo, foram ganhas pelo atleta internacional Eliseu Fortes, que soma 30 pontos e é, por isso, favorito à vitória final.

Flávio Gomes, atleta do Porto Novo, soma 18 pontos, mercê da terceira posição conseguida no Paul (oito pontos) e da segunda posição alcançada no Porto Novo (10 pontos).

João Fortes, também do Porto Novo, ocupa a terceira posição da classificação geral, com 15 pontos, já que ganhou sete pontos ao ficar em quarto lugar no Paul e conseguiu mais oito este sábado ao conseguir a terceira posição na etapa porto-novense da competição.

Com estes resultados, o atleta Eliseu Fortes só precisa de quatro pontos para somar 34 pontos e sagrar-se vencedor desta primeira edição.

“Estou satisfeito com a participação, porque tivemos 12 atletas no Paul e 10 no Porto Novo”, disse o organizador da competição, João Santos, em declarações à Inforpress.

Sint’10 Trail Running é um campeonato de provas de montanha, com um percurso de 16 quilómetros em cada etapa.