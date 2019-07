Wilson Cabral torna-se campeão nacional nos 5 mil metros dois dias depois de vencer trail nas Canárias

​O fundista internacional cabo-verdiano Wilson Cabral, da região desportiva de Santiago Norte, conquistou segunda-feira o título de campeão de Cabo Verde de atletismo nos 5 quilómetros, durante o Campeonato Nacional de pista, realizado no Estádio Nacional.

Wilson Cabral conquistou o título com o tempo de 15 minutos, 13 segundos e 41 centésimos, relegando Artur Fortes Silva, de São Vicente, para o segundo lugar, com o tempo de 15:15:21, ao passo que Paulo dos Santos, também da região desportiva de São Vicente fechou o pódio com a conquista da medalha de bronze com a marca de 15:38:09.

A proeza de Wilson Cabral foi conseguida dois dias depois deste atleta da “Emicela Team Cabo Verde” vencer a IX edição do trail Águas de Teror, “Desafios de Los Picos”, realizada nas Ilhas Canárias.