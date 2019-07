Emicela Team Cabo Verde leva dois atletas ao trail Águas de Teror

​A “Emicela Team Cabo Verde” vai estar representada este sábado na IX edição do trail Águas de Teror, “Desafios de Los Picos” que se realiza nas Ilhas Canárias, pelos atletas Wilson Cabral e Kweny Miranda.

O fundista Wilson Cabral, atleta de Santiago Norte, vai competir na distância dos 17 quilómetros, ao passo que Kweny Miranda, da ilha do Fogo, estará na prova dos 27 Km, ambas pontuáveis para a Copa e campeonato das Canárias, nas provas de carreiras e montanhas.

Trail de Teror é referenciado como uma corrida de montanha que acontece no município de Teror, a 27 de Julho, por forma a coincidir com as Festas da Água, nesta região das Canárias.

A organização conta com a participação de 1.700 corredores, nas provas dos 10, 17 e 28 quilómetros.