Centro de Desenvolvimento do Atletismo para os PALOP funcionará em Cabo Verde

​Cabo Verde vai receber a sede do Centro de Desenvolvimento do Atletismo Africano para os países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), infra-estrutura que conta com o co-financiamento da Confederação Africana de Atletismo (CAA).

Segundo informações avançadas à imprensa pela Direcção-Geral dos Desportos, a Confederação Africana de Atletismo deu parecer positivo à proposta da Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA) para a implementação de um Centro de Desenvolvimento do Atletismo.

A fonte assegura que para a apresentação do projecto, a FCA contou com o apoio do Ministério do Desporto.

Brevemente, a CAA enviará uma missão a Cabo Verde “para discutir os termos e condições” para a abertura do referido centro.

Para a FCA, trata-se de “uma importante ferramenta para o desenvolvimento do atletismo nos PALOP e, sobretudo, em Cabo Verde".

De acordo com a Inforpress, o Centro de Desenvolvimento do Atletismo para os PALOP deverá ficar instalado no Estádio Nacional, em Achada de São Filipe, nos arredores da Cidade da Praia.