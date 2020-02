Atletismo : Cabo Verde vai sediar o Centro de Desenvolvimento para os PALOP

A Confederação Cabo-verdiana de Atletismo vai dotar Cabo Verde da sede do Centro de Desenvolvimento do Atletismo Africano para os Países Africanos da Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

É que a Confederação Africana de Atletismo já deu parecer positivo à proposta da Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA) para a implementação de um Centro de Desenvolvimento do Atletismo.

A apresentação desde projecto da FCA contou com o apoio do Ministério do Desporto/Direcção Geral dos Desportos. Brevemente a CAA enviará uma missão a Cabo Verde “para discutir os termos e condições” para a abertura do referido Centro.

Para a FCA, trata-se de “uma importante ferramenta para o desenvolvimento do atletismo nos PALOP e, sobretudo, em Cabo Verde, tendo inclusive considerado que a aprovação da CAA é, também, “indubitavelmente um importante sinal de prestígio e sobretudo confiança que o país vem granjeando, a passos largos” no continente no plano desportivo e não só”.

O Centro de Desenvolvimento do Atletismo para os PALOP vai ficar instalado no Estádio Nacional, em Achada São Filipe, nos arredores da Cidade da Praia.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 949 de 5 de Fevereiro de 2020.