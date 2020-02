Boxe : Selecção vai ao torneio olímpico de qualificação no Senegal

​A pré-seleção de Cabo Verde de boxe continua a intensificar os treinos bi-diários no Centro de Estágio do Estádio Nacional, com vista à sua participação no torneio de qualificação de Dakar (Senegal), para os Jogos Olímpicos Tóquio’2020.

O seleccionador principal, Bernardino Moniz e o adjunto Adilson Varela trabalham há já suas semanas com oito pugilistas pré-selecionados, dos 52 a +91 Kg para este torneio que vai ser disputado de 20 a 28 de Fevereiro no Senegal. Moniz considerou que o trabalho está a decorrer “lindamente”, consoante a programação da Federação Cabo-verdiana de Boxe, com todos os integrantes focados numa melhor prestação, de modo a representarem da melhor forma o país no Senegal. Os atletas com os quais a equipa técnica está a trabalhar representam as regiões des­portivas de Santiago-Sul, Santiago-Norte e a Diáspora e saíram do torneio de qualificação realizado na Cidade da Praia neste mês. A única atleta feminina desta pré-selecção, Ivanusa Moreira, residente em Portugal, continua a competir na Europa pelo que vai juntar-se à comitiva no Senegal. Especialista na preparação dos atletas para competições nas mais diversas modalidades, João Ferreira afiançou que ainda assim tem estado a trabalhar os selecionados, sobretudo na resistência, para que possam estar fisicamente altamente preparados no Senegal, argumentando que no torneio olímpico terão pela frente adversários com ritmos competitivos muito duros. Disse que os atletas têm estado a corresponder às exigências dos treinos e que estão determinados e ansiosos a trabalhar para representarem de forma digna a selecção de Cabo Verde. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 949 de 5 de Fevereiro de 2020.

