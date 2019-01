Mohamed Salah eleito melhor jogador africano

O egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, venceu a Bola de Ouro africana, durante a cerimónia dos Prémios da CAF, organizada terça-feira, em Dakar, Senegal.

A informação foi avançada pela Confederação Africana de Futebol (CAF), no seu site oficial.

O extremo da equipa inglesa, contratado à Roma no verão de 2017, de 26 anos, conquistou o prémio pela segunda vez consecutiva e bateu a concorrência do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) e do companheiro de equipa, o senegalês Sadio Mané.

"Desde criança que sonhava vencer este prémio e agora consegui-o por duas vezes", disse Salah logo após receber o troféu em Dakar.

Salah foi peça-chave na boa campanha do Liverpool, marcou 44 golos em todas as competições pelo Liverpool, na temporada passada, o primeiro ano em Anfield, e conseguiu 13 golos na Premier League nesta temporada.

Com a selecção egípcia, chegou à final da Copa Africana de Nações (CAN), em Fevereiro, e conduziu o Egipto ao Mundial-2018

Pela primeira vez foi eleita, pelos jogadores, a selecção africana 2018, que integra os seguintes jogadores: Dennis Onyango (Mamelodi Sundowns), Serge Aurier (Tottenham Hotspur), Kalidou Koulibaly (Napoli), Eric Bailly (Manchester United), Mehdi Benatia (Juventus), Naby Keita (Liverpool), Thomas Partey(Atletico Madrid), Riyad Mahrez (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Sadio Mane (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)