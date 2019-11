Flamengo e Marítimo confirmam presença em Cabo Verde

​ A representação do Serahanasports, mentora da Copa “África Youth “ esteve no país a preparar a segunda edição desta prova internacional de formação, evento que já tem assegurada a presença do Flamengo (Brasil) e do Marítimo (Portugal).

Depois do sucesso da edição anterior, os “managers” desdobraram-se em contactos em Cabo Verde com autoridades governamentais, gestão do Estádio Nacional, Federação Cabo-verdiana de Futebol, instituições financeiras e empresas para a materialização da segunda edição. A organização acredita que os preparativos para a segunda edição desta prova, marcada para 2020 na Cidade da Praia estão em bom ritmo, já que assim como o Flamengo do Brasil, uma equipa de referência a nível mundial, o Marítimo (Madeira, Portugal) já celebrou acordos para participar no próximo torneio, previsto para Verão de 2020. De Portugal acredita-se que o SL Benfica voltará a estar presente na prova, já que o presidente do Clube da Luz, Luís Filipe Vieira, na sua recente passagem por Cabo Verde, garantiu a continuidade de uma equipa de formação encarnada nesta prova. Os campeões da Costa do Marfim, da academia Volcan Junior e da academia de futebol Deportivo também já confirmaram a presença, num momento em que o vice-campeão da Nigéria, a Academia de Futebol Pawas, e várias outras academias têm demonstrado grande interesse na edição de 2020. A organização espera contar com mais equipas da Nigéria, uma vez que a ligação está facilitada, com a abertura do voo directo da Nigéria para Cabo Verde. Do Gana, o novo participante responde por Finic Academy of Finic Sports Development ao passo que a Zâmbia vai estar representada pela Lusaka Youth Soccer Academy. Equipas dos EUA, da Holanda, da Colômbia e dos Camarões também demonstraram grande interesse em participar na prova prevista para 2020. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 935 de 30 de Outubro de 2019.

