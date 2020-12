Atletas santantonenses dominam Cabo Verde Triangle Trail

​A segunda edição de Cabo Verde Triangle Trail, que decorreu nos três municípios de Santo Antão, chegou hoje ao fim, com os atletas da ilha em “grande destaque”.

O atleta internacional, natural da Ribeira Grande, Eliseu Fortes venceu a terceira etapa do Cabo Verde Triangle Trail, que decorreu no Porto Novo, e conquistou o trail longo na prova.

No trail longo feminino, a vencedora da prova foi a portuguesa Ester Alves, enquanto no trail curto feminino o primeiro lugar foi para a atleta cabo-verdiana Etelvina Reis, natural do Porto Novo, que venceu as três etapas da prova.

Ivan Fortes, natural de Santo Antão, também voltou a cortar a meta em primeiro lugar e conquistou o trail curto masculino.

O atleta Francês Aurelien Garreau foi o vencedor do primeiro Ultra Trail de Santo Antão, prova enquadrada nesta segunda edição da Cabo Verde Triangle Trail.

A segunda edição do Cabo Verde Triangle Trail, que devido à covid-19 foi realizado apenas em Santo Antão, de 04 a 06 de Dezembro, contou com participação de mais de 500 atletas nacionais e internacionais nas três etapas, Ribeira Grande, Paul e Porto Novo.