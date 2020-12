Desporto em 2021 – Parte II

Na continuidade do artigo da semana transata, continuo a realizar a síntese no qual a reputada consultora DELOITE fez o seu habitual relatório anual na faz uma antevisão das grandes tendências do desporto para o ano de 2021. Uma das grandes tendências para o próximo ano será o de (re)pensar o papel do desporto na sociedade.

Ligas, equipas e atletas possuem plataformas poderosas que podem promover mudanças positivas para a sociedade como um todo. As organizações desportivas devem abraçar o papel crítico que podem desempenhar para ajudar a combater a raça, o género, a desigualdade e injustiça LGBT+. Muitos fãs esperam isso — e o crescimento futuro provavelmente depende disso.

Com efeito, as organizações desportivas devem considerar seriamente os efeitos potencialmente adversos nas suas linhas de fundo de não abordar questões relacionadas com a desigualdade e a injustiça. Agora pode ser o momento de as organizações fazerem da justiça social um princípio chave da sua cultura e das suas marcas.

Em termos simples, as organizações devem garantir que estão sempre conscientes da mudança das dinâmicas sociais e preparadas para as abordar. O mundo do desporto foi transformado pela justiça social, com os atletas a terem uma voz mais forte, exigindo ação, e desempenhando um papel ainda maior como exemplos. O nível de compromisso das organizações desportivas no combate à injustiça social pode afetar diretamente as relações com esses atletas.

A justiça social tornou-se tão crítica que o crescimento futuro provavelmente se baseará na forma como as organizações autênticas estão a responder a este desafio. Jogadores e adeptos esperam cada vez mais que as ligas e as equipas tenham um papel proativo no movimento da justiça social. O Global Millennial Survey 2020 da Deloitte apoia a noção de que uma resposta proativa à injustiça social pode ser especialmente importante para as gerações mais novas, muitas das quais tendem a ser mais orientadas pelos valores na forma como se envolvem com marcas e empresas.

Uma oportunidade emocionante para as organizações desportivas são potencialmente capitalizar o papel que os atletas desempenham agora como influenciadores importantes. As organizações devem explorar a ligação das suas marcas com atletas que demonstrem um sentido de propósito especialmente forte (por exemplo, a estrela do ténis feminino e a defensora da justiça social Naomi Osaka). Outra tendência importante a observar é o aumento do nível de investimento no desporto feminino. Por exemplo, a Associação Nacional de Basquetebol Feminino (WNBA) registou um aumento de 68% na média de espetadores da época regular em 2020.

Outro desafio é proteger a saúde mental dos atletas. A saúde mental é um problema universal, mas no contexto do desporto profissional, a pandemia, a injustiça racial e o aumento da pressão das condições de trabalho únicas trouxeram a questão mais à toa. Embora mais jogadores comecem a falar sobre as suas lutas de saúde mental, as ligas e as equipas devem tomar medidas proativas para enfrentar a tensão mental que os atletas estão a suportar neste momento crucial de mudança social e crise. As abordagens devem incluir tudo, desde ter profissionais de saúde mental no staff até organizar eventos dedicados à construção de consciência de saúde mental.

Para a semana volto a este tema e abordarei também a oportunidade de redefinir a relação com os adeptos segundo este relatório.