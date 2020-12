Desporto em 2021 – parte I

A reputada consultora DELOITE fez o seu habitual relatório anual na faz uma antevisão das grandes tendências do desporto para o ano de 2021. Irei nas próximas semanas realizar uma abordagem sintética a este relatório em 3 partes no sentido de dar aos nossos leitores uma visão global das tendências desta área para o próximo ano.

Numa perspetiva anual, prevê-se que os impactos dos eventos de 2020 serão sentidos pela indústria desportiva para os próximos anos, e 2021 será um ano decisivo - desafiando fãs, atletas, emissores, equipas e ligas de formas novas e inesperadas.

Mesmo com os desafios colocados pela COVID-19, a presença dos fãs continuará, sem dúvida, a ser uma componente crítica do modelo de negócio de qualquer equipa. Uma das maiores fontes de receita alternativa para organizações desportivas em 2021 poderá ser a rentabilização de dados, nomeadamente nas áreas de envolvimento dos fãs, desempenho de jogadores e equipas, e apostas desportivas. O mercado dos gestores de dados e agregadores está a aquecer à medida que as organizações empregam cada vez mais análises de dados para orientar a tomada de decisões e apoiar os seus esforços de marketing.

Esta combinação de deteção, análise e envolvimento pode alimentar a rentabilização numa plataforma integrada de e-commerce e socialmente ativa. Dentro do ecossistema geral dos fãs, os dados podem ajudar as organizações a rentabilizar diferentes "zonas" de envolvimento de fãs através de incentivos específicos de valor acrescentado. Isto pode incluir envolver os fãs nas redes sociais, através do marketplace da equipa (site, loja), através de ofertas dentro do jogo (mercadoria, refrescos), e utilizando publicidade e gamificação móvel hiper-personalizadas (jogos em tempo real e placards com prémios).

As organizações devem considerar a separação da gestão de categorias tradicionais, especialmente na área da tecnologia, e desenvolver histórias e plataformas complexas nas quais vários fornecedores possam participar. Exemplo disso são as plataformas diretas para o consumidor que utiliza inteligência artificial (IA) e machine learning para localizar experiências para a base global de fãs. As capacidades incluirão a oferta de jogos nas línguas nativas dos fãs, permitindo-lhes conversar durante jogos, feeds de áudio e vídeo alternativos, sobreposições estatísticas em tempo real, elementos de jogo e usar imagens de arquivo para aumentar a experiência de visualização.

Os principais desafios a ultrapassar passam pela necessidade de investimento considerável em infraestruturas para gerar o impacto desejado. Igualmente o titular dos dados também deve respeitar regulamentos específicos de privacidade de dados (como o Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD] na União Europeia e a Lei de Privacidade dos Consumidores da Califórnia). Além disso, à medida que os dados desempenham um papel cada vez maior na tomada de decisões de gestão, a confiança provavelmente tornará-se-á uma questão ainda maior para os atletas.

Embora as apostas desportivas continuem a expandir-se, esta coloca um conjunto único de desafios. Por um lado, compreende um ecossistema complicado de jogadores que ainda se está a resolver. Outra questão é que os regulamentos de apostas desportivas no qual devem adaptar os seus programas de oficialização e pacotes de compensação. As ligas estão à procura de um corte no novo fluxo de receitas de apostas desportivas com propostas como taxas de integridade, mas há considerações adicionais, como a forma como as ligas já estão a beneficiar através do aumento de espetadores e da participação.

Para a semana volto a este tema e abordarei também a oportunidade de repensar o papel do desporto na sociedade segundo este relatório.